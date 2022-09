Захватывающая находка: в секторе Газа обнаружили уникальный артефакт

Мозаика находилась в лагере беженцев Бурейдж. Палестинский фермер Салман ан-Набахин вместе с сыном в этот момент сажал оливковое дерево.

Об этом сообщает The Art Newspaper.

Корни старых оливковых деревьев повредили части реликвии, украшенной 17 изображениями животных. Родственники накрыли раскопанные куски жестью и сообщили о находке экспертам.

Археолог з Французской библейской и археологической школы Иерусалима Рене Эльтер изучил снимки находки и сказал, что это самый красивый мозаичный пол, среди найденных в Газе. По его словам, на этой территории никогда не обнаруживали мозаичных полов такого изящества, точности графика и богатства цветов.

A 1,300 to 1,500 years old floor mosaic dating back to the Byzantine-era has been discovered in Gaza by a farmer while he was tending to his olive orchardpic.twitter.com/fGpD5Gfayc

— Alfons López Tena