Захватывающая находка: в секторе Газа обнаружили уникальный артефакт

Мозаика находилась в лагере беженцев Бурейдж. Палестинский фермер Салман ан-Набахин вместе с сыном в этот момент сажал оливковое дерево.
Об этом сообщает The Art Newspaper.
Корни старых оливковых деревьев повредили части реликвии, украшенной 17 изображениями животных. Родственники накрыли раскопанные куски жестью и сообщили о находке экспертам.
Археолог з Французской библейской и археологической школы Иерусалима Рене Эльтер изучил снимки находки и сказал, что это самый красивый мозаичный пол, среди найденных в Газе. По его словам, на этой территории никогда не обнаруживали мозаичных полов такого изящества, точности графика и богатства цветов.
A 1,300 to 1,500 years old floor mosaic dating back to the Byzantine-era has been discovered in Gaza by a farmer while he was tending to his olive orchardpic.twitter.com/fGpD5Gfayc
— Alfons López Tena