Ученые назвали зелень, которая помогает существенно снизить риск развития рака

Ученые выяснили, что петрушка содержит уникальные соединения, которые обладают противораковыми свойствами. Эта зелень эффективно помогает снизить уровень окислительного стресса.
Об этом пишет MedicalXpress.
Эксперты объясняют, что окислительный стресс – это состояние, характеризующееся дисбалансом уровней антиоксидантов и неустойчивых молекул, называемых свободными радикалами. Окислительный стресс увеличивает количество мутаций ДНК, что в конечном счете увеличивает риск возникновения рака.
Петрушка богата флавоноидными антиоксидантами и витамином С, которые уменьшают окислительный стресс в вашем организме, благодаря чему существенно снижается риск некоторых видов рака.
Полученные учеными данные свидетельствуют, что увеличение потребления флавоноидов может сократить риск развития рака толстой кишки на 30%.
Употребление продуктов, богатых витамином С также помогает уменьшить риск рака. 30 г петрушки обеспечат вам больше половины дневной нормы этого питательного вещества. Одно исследование показало, что увеличение потребления витамина С на 100 мг в день помогает снизить риск возникновения рака на 7%. Дополнительные же 150 мг витамина С в день снижают риск рака предстательной железы на 21%.
Как сообщал Курсор, названы продукты, которые вызывают пищевую зависимость. Специалисты советуют не переусердствовать в употреблении сыра и бекона, которые, благодаря высокой жирности и вкусу, могут создавать иллюзию необходимости дополнительного запаса пищи. Кроме того, при переваривании сыра выделяются казоморфины, которые влияют на мозг, подобно опиатам, и могут вызвать зависимость.