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Землю накроет магнитная буря красного уровня - ученые предупредили об опасности

17:34, Сегодня
Интересные факты, Мировые новости
магнитные бури фото
Фото: canva.com
В этот период специалисты советуют позаботиться о своем здоровье.

Наблюдается активность солнечной активности с вспышками на Солнце, что приведет к прогнозируемым магнитным бурям красного уровня в ближайшие дни. Эти бури могут оказывать влияние на здоровье человека, вызывая недомогание и проблемы с работой электротехники.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на "Meteoagent". 

Согласно данным от спутниковых систем NOAA, TESIS и международных метеорологических лабораторий, мощная магнитная буря ожидается 21 и 22 сентября. 21 сентября уровень бури достигнет К-индекса 6, а 22 сентября - К-индекса 7, что считается индикаторами красного уровня.

23 сентября активность бури начнет уменьшаться, хотя все еще будет на уровне К-индекса 4, что свидетельствует о наличии умеренной магнитной бури.

Несмотря на то, что мнение ученых о влиянии магнитных бурь на здоровье человека различается, именно в такие дни люди чаще жалуются на головные боли, общее недомогание, ухудшение концентрации, усталость и проблемы с психическим состоянием. Также в период магнитных бурь возрастает количество обращений к медицинским специалистам, особенно кардиологам.

Врачи рекомендуют следующие меры предосторожности в эти дни:

  • Обеспечьте достаточный сон - не менее 7-9 часов в сутки.
  • Соблюдайте регулярный режим дня.
  • Употребляйте питательную пищу и поддерживайте правильный режим питья.
  • Выходите на прогулки на свежем воздухе, стараясь не перенапрягаться физически и эмоционально.

В случае плохого самочувствия или обострения хронических заболеваний, отдыхайте больше и при необходимости обратитесь к своему врачу.

"Курсор" предупреждал о магнитных бурях в сентябре: каких дат нужно остерегаться.

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