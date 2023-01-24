Женщина во время прогулки с собакой обнаружила скелет необычного существа

Жительница графства Хэмпшир (Великобритания) Джули Баркер нашла останки загадочного существа, гуляя с собакой.

Об этом сообщает Hampshire Live.

Пес обнаружил необычный скелет во время прогулки по пляжу в городе Госпорт. Женщина рассказала, что подошла поближе и не могла распознать, что за существо.

Это может быть скат или морской конек. Тело больше походило на хрящ, чем на кость. Кожа, которая осталась на скелете, была очень сморщенной и сухой.

Баркер поделилась фотографией скелета в социальной сети. Пользователи попытались догадаться, что за существо нашла женщина, а некоторые сравнили его с инопланетянином. «Я ставлю на то, что его вынесло на берег из моря, а дальше понятия не имею», — написал один из комментаторов.

По словам морского биолога Фонда дикой природы Хэмпшира Тима Ферреро, скелет действительно похож на останки ската или морского конька. Он отметил, что у существа были откушены или отрезаны плавники.

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