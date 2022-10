Жуткое зрелище: фотограф показал, как муравей выглядит вблизи

Литовский фотограф Эугениюс Каваляускас с помощью пятикратного увеличения под микроскопом запечатлел морду муравья.

Об этом сообщает Daily Mail.

Этот снимок напоминает кадр из нового фильма ужасов, который должны выпустить в кинотеатрах к Хэллоуину. Однако, это не вымысел, потому что это жуткое создание, имеющее темную морду и красные глаза, уже давно существует на нашей планете.

Каваляускас давно увлекается макросъемкой и на сей раз благодаря пятикратному увеличению под микроскопом запечатлел муравья. Снимок представили на конкурсе Nikon Small World Photomicrography Competition и жюри выбрали его в качестве одного из 57 «выдающихся изображений». Конкурс Nikon Small World Photomicrography Competition проходит на стыке искусства и науки — каждый год фотографы, художники и ученые со всего мира отправляют жюри свои работы, что произошло и в этом году.

Автор фотографии утверждает, что этого муравья он встретил в лесу неподалеку от своего дома в Таураге (Литва). По словам Каваляускаса, когда он только начал заниматься макросъемкой, он думал, что каждый жук и насекомое напоминают монстров из фильмов ужасов.

Однако, после он осознал, что в природе не существует ужасных вещей, а только «интересные, красивые и неведомые чудеса». Именно поэтому он занимается макросъемкой, изучая насекомых в мельчайших деталях.

A couple days ago people flipped out on the horrifying face of an ant (left, the prize-winning photography of Eugenijus Kavaliauskas), but it’s mostly because the antennae look like eyes. The full ant face (right) isn’t nearly as horror-film worthy (at least I don’t think so)