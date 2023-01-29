Перед вторым терактом в Иерусалиме 13-летний палестинец оставил сообщение в школьной тетради

Учебники ПА подстрекают к насилию, пропагандируют убийство израильских евреев, распространяют откровенные антисемитские клише и прославляют джихад и мученичество.

13-летний Мухаммад Аливат, который с субботу совершил теракт в Иерусалиме, оставил запись в своей школьной тетради. Подросток выразил желание умереть как мученик.

Об этом сообщает Jewish News Syndicate.

«Бог, или победа, или мученичество. Прости меня, мама, ты будешь гордиться мной», — написал подросток.

Отмечается, что Аливат был учеником 8-го класса Исламской школы для мальчиков Аль-Фуркан в Шуафате.

«Учебники Палестинской администрации … подстрекают к насилию, пропагандируют убийство израильских евреев, распространяют откровенные антисемитские клише и прославляют джихад и мученичество», — заявили в Институте мониторинга мира и культурной терпимости в школьном образовании (IMPACT-se).

Аналитики учреждения просмотрели школьные учебники злоумышленника, которые он изучал в этом и прошлом году. В частности, был обнаружен «ужасный» контент, который подстрекает к насилию и джихаду, прививает антисемитизм и «побуждает студентов жертвовать собой, убивая евреев».

«Евреи изображаются заговорщиками, могущественными, злыми и нечистыми, представляющими угрозу святости ислама. Пособие для учителей 7 класса учит, что евреи ломали детям головы, поджигали их и бросали в колодцы», — отметили в IMPACT-se.

Там также утверждают, что большинство научных курсов, которые проходил Аливат, учат ненависти.

«Материалы, изученные Аливатом, были «составлены и преподавались учителями, чья зарплата поддерживается Европейским Союзом, Германией и другими странами. Та же учебная программа преподается Ближневосточным агентством Организации Объединенных Наций для помощи палестинским беженцам», — говорится в сообщении IMPACT-se.

Как сообщал Курсор, накануне стало известно, что второй теракт в Иерусалиме совершил 13-летний подросток. Он не был ликвидирован, как писалось раньше, а ранен. Подросток в сознании был доставлен в больницу.

Позже в сети появились фотографии 13-летнего подростка из Восточного Иерусалима, который 28 января совершил теракт.