Медицинский центр Шиба: четвертую дозу вакцины от коронавируса признали безопасной

Медицинский центр Шиба представил предварительные результаты исследования безопасности четвертой бустерной дозы вакцин от коронавируса.

Об этом сообщает makorrishon.co.il.

Из исследования, которое началось в прошлый понедельник, можно представить предварительные результаты относительно безопасности четвертой дозы. Из 154 вакцинированных примерно 80% сообщили о легких местных реакциях. Около 45% исследуемых проявили системные симптомы, включая лихорадку, слабость, боли в мышцах, головные боли. В 10% случаев они прошли в течение 24 часов.

«Из этих данных кажется, что на данном этапе четвертый профиль вакцины так же безопасен, как и предыдущие дозы вакцины. В ближайшие дни мы сообщим предварительные результаты относительно первоначального увеличения количества антител. и иммунитет в течение недели после вакцинации», — сказал руководитель исследования, профессор Гили Регев.

Ранее Курсор сообщал, что некоторые медработники опасаются, что бустер не защитит израильтян от COVID-19.

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