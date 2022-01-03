На границе с сектором Газа прозвучали серены после стрельбы

Источники в Газе сообщили, что за ракетным обстрелом стоял «Исламский джихад»

Стрельба прозвучала на границе Газы на юге Израиля. В результате обстрела никто не пострадал, это уже третий подобный случай за последние дни.

Об этом сообщает algemeiner.com.

Стрельба велась без ракетного обстрела. На прошлой неделе израильский рабочий был ранен в результате обстрела из Газы. Израиль ответил артиллерийским огнем по целям ХАМАС. В субботу по центру Израиля были выпущены две ракеты, упавшие в море недалеко от Тель-Авива. Никаких повреждений и жертв не было.

Источники в Газе сообщили, что за ракетным обстрелом стоял «Исламский джихад», но что снаряды были выпущены по ошибке из-за погодных условий. Армия обороны Израиля ответила воздушными ударами и артиллерийским огнем, в том числе по объекту по производству ракет ХАМАС.

Ранее Курсор сообщал, что в секторе Газа готовятся протесты против ХАМАСа.

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