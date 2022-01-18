Глава ЦАХАЛа сказал, когда пройдут окончательные испытания лазерной системы ПВО

Лазерная система, предназначенная для перехвата приближающихся ракет, должна пройти окончательные испытания в начале этого года.

Об этом заявил генерал Эяль Харель, глава отдела планирования Армии обороны Израиля, передает jns.org.

Система, созданная и разработанная компанией Elbit Systems совместно с Минобороны и ВВС Израиля, способна уничтожать ракеты, беспилотные летательные аппараты и другие угрозы. Она предназначена для дополнения существующих средств противовоздушной обороны, а не для их замены.

По словам Харела, ожидается, что система будет введена в эксплуатацию чуть более чем через три года, и каждый раз ее запуск будет стоить всего несколько долларов по сравнению с приблизительной ценой перехватчика Iron Dome Tamir, которая оценивается в 50 000 долларов, согласно отчету.

«Заключительные испытания должны состояться в начале этого года. Нам удалось попасть туда, куда еще никому в мире не удавалось добраться. Как только окончательные испытания пройдут успешно, мы приступим к серийному производству лазерных систем, что в течение двух лет выведет нас на другую рабочую точку, безусловно, по сравнению с сектором Газа», — сказал Харел.

Ранее Курсор сообщал, что в Европе создали лазерную систему связи для самолетов.

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