Министерство транспорта Израиля планирует вдвое сократить использование автомобилей

План направлен на то, чтобы убедить израильтян гораздо больше ходить пешком, ездить на велосипеде и пользоваться автобусами.

Министерство транспорта Израиля подготовило амбициозный план по продвижению целей более широкого использования устойчивого транспорта: пешеходного, велосипедного и самокатного, а также общественного транспорта.

Об этом сообщает globes.co.il.

План направлен на то, чтобы убедить израильтян гораздо больше ходить пешком, ездить на велосипеде и пользоваться автобусами и поездами во время путешествий вместо того, чтобы водить свои машины и забивать дороги. Это один из ключевых вопросов, продвигаемых ЕС, и план аналогичен планам во многих городах развитых стран, направленным на ограничение использования автомобилей.

Например, в Копенгагене к 2025 году поставлена ​​цель использовать экологичный транспорт на 75%, аналогичная цель поставлена ​​и в Мадриде. Лондон и Сан-Франциско имеют более долгосрочные целевые показатели на уровне 80%.

Мальме в Швеции поставил цель обеспечить устойчивое движение транспорта на 70% к 2030 году, а город Нью-Йорк уже более десяти лет работает над сокращением автомобильных полос и превращением их в полосы общественного транспорта и велосипедные дорожки с более широкими тротуарами вдоль всех основных магистралей.

Напротив, в Израиле в 2012 году была поставлена ​​гораздо более скромная цель по автобусным поездкам — 40% автомобильных поездок в мегаполисах. В 2019 году была поставлена ​​цель 10% всего движения в городах на велосипедах.

В то же время развитие транспортной инфраструктуры в Израиле в последние десятилетия было смещено в сторону использования автомобилей, а развитие инициатив в области общественного транспорта и велосипедных дорожек топталось на месте.

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