Израиль продвигает планы строительства жилья для евреев в Восточном Иерусалиме

Окружной комитет по планированию министерства внутренних дел Иерусалима принял на хранение план строительства 1 446 единиц жилья. Израиль выдвинул планы строительства более 700 еврейских домов за «зеленой линией» в Восточном Иерусалиме, строительство которых было временно приостановлено из-за визита президента США Джо Байдена в Израиль и на палестинские территории в начале этого месяца.

Окружной комитет по планированию министерства внутренних дел Иерусалима принял на хранение план строительства 1 446 единиц жилья, которые будут расположены между еврейскими районами Хар Хома и Гиват Хаматос. Предварительное одобрение проекта было дано в январе, но оно носило более формальный характер.

По данным левой группы «Peace Now», только половина проекта находится за «зеленой линией». Но утверждалось, что проект, известный как «План нижнего акведука», расположен в стратегической части города, рядом с районом, граничащим с Бейт-Лехемом.

Палестинская администрация и организация «Peace Now» утверждают, что подобные строительные проекты вбивают клин между Бейт-Лехемом и близлежащими палестинскими кварталами Восточного Иерусалима.

Администрация Байдена выступила против еврейского строительства за «зеленой линией».

По данным Peace Now, план Нижнего акведука включает 186 дунамов, из которых только семь дунамов находятся на государственной земле. 52 дунама, на которых расположен проект, принадлежали евреям до Войны за независимость 1948 года, сообщает Peace Now, а еще 21 дунам принадлежит Еврейскому национальному фонду.

Министерство внутренних дел также обсуждало план под названием «Гиват-Шакед» примерно на 700 единиц, расположенных за «зеленой линией» в том же районе города, недалеко от палестинских кварталов Шуафат и Бейт-Сафафа. Этот план также был приостановлен из-за визита Байдена. В понедельник Министерство внутренних дел приняло решение отложить предоставление плана на хранение, чтобы можно было представить больше информации.

Получить разрешение на строительство для палестинцев в Восточном Иерусалиме гораздо труднее, что привело к значительному количеству незаконно построенных домов.

«С 1967 года для палестинцев в Восточном Иерусалиме не было запланировано ни одного нового района, в то время как для израильтян было создано 12. С 1967 года правительство инициировало и запланировало примерно 57 000 домов для израильтян в Восточном Иерусалиме, а для палестинцев он инициировал планы строительства всего 600 домов», — сказала Хагит Офран из организации «Peace Now».

Ранее Курсор писал, что Нафтали Беннет исключил 1800 единиц жилья из плана строительства в Иудее и Самарии по требованию администрации Байдена. Появилась информация, что правительство изначально намеревалось довести до одобрения Высшего совета планирования продвижение планирования и строительства 5800 единиц жилья в Израильские поселения в Иудее и Самарии.

Курсор сообщал о том, что Ганц планирует одобрить строительство 4000 единиц жилья в Иудее и Самарии.