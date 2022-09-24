В Шароне на двух пляжах обрушились скалы

17:15, Сегодня
Новости Израиля, Общество
пляж фото
Фото: pixabay.com

Будьте осторожны, гуляя по средиземноморским пляжам под скалистым высоким берегом.

В субботу, 24 сентября, в полдень в море обрушилась скала в двух местах в районе Герцлии к югу от национального парка «Аполония» и в районе Шошанат ха-Амаким в северном пригороде Нетании.

Об этом сообщает портал IsraelInfo.

Отмечается, что на пляж скатились крупные камни и большая масса песка. Для находящихся внизу людей это могло быть смертельным, но, к счастью, в субботний день на этих диких пляжах никого не было.

«Прибывшие на место спасатели установили, что под обломками рухнувшей скалы нет людей. Полиция обследовала местность с собаками», — говорится в сообщении.

«Море уже много лет стачивает высокий берег моря. Скалы осыпаются, приближаясь к первой линии застройки. Скала из известковых пород протянулась вдоль моря на расстоянии 45 км. За последние годы в некоторых местах жители уже были эвакуированы из зданий. В Ашкелоне море отвоевало у скалы 22 метра. Уже к 2010 году убыток от эрозии скалы составил около 800 млн шекелей», — пишет издание.

Как сообщал Курсор, израильские пляжи попали в сотню лучших пляжей мира. Речь идет об Эйн-Бокек на Мертвом море, а также тель-авивском пляже Гордон.

Так, Эйн-Бокек находится на 48 месте списка за потрясающий песчаный берег и воды, которые оздоровляют организм. А Гордон занимает 85-ю строчку. Он попал туда за игру в маткот (вид пляжного тенниса), а также за прилегающие к пляжу бары.

Также Курсор писал о том, что Израиль попал в список самых горячих направлений для туристов на лето 2022 года.

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