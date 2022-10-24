«Помешать союзу Ирана и россии»: Зеленский обратился с призывом к Израилю

Президент Украины считает, что только Израиль сможет остановить развивающийся союз россии и Ирана, который приведет к неминуемому развитию иранской ядерной программы.

В понедельник президент Украины Владимир Зеленский обратился к Израилю с призывом предотвратить крепнущий союз Ирана и россии*.

Об этом сообщает Haaretz.

Зеленский сказал: «Военное сотрудничество москвы с Тегераном, скорее всего, приведет к тому, что россия будет помогать Ирану в развитии его ядерной программы».

В видеообращении президент Украины сообщил, что продажа Ираном дронов-смертников и предоставление иранских инструкторов российской армии, оккупировавшей часть его страны и терроризирующей остальную часть, были бы невозможны без решения Израиля сохранять нейтралитет в конфликте.

«За восемь месяцев полномасштабной войны россия использовала против нас почти 4 500 ракет. И запас ракет иссякает. Поэтому россия отправилась искать доступное оружие в других странах, чтобы продолжать свой террор. Она нашла его в Иране», — объясняет Зеленский.

По оценкам украинской разведки, россия заказала у Тегерана около 2 тысяч беспилотников «Шахед», часть из них сбивается, но примерно третья часть поражает цели — мирные дома или объекты энергетической сферы.

«У меня к вам вопрос: Как россия платит Ирану за это, по вашему мнению? Неужели Иран интересуют только деньги? Наверное, совсем не деньги, а российская помощь для иранской ядерной программы. Наверное, именно в этом смысл их альянса. И этого их союза просто не было бы, если бы ваши политики в то время приняли только одно решение: решение, о котором мы просили».

Украина впервые обратилась за израильской военной помощью в феврале, когда началось российское вторжение. «Если бы мы сразу обеспечили безопасность нашего неба, когда столкнулись с угрозой ракет и беспилотников, у россии не было бы даже повода сейчас обращаться к Ирану и предлагать ему что-то в обмен на помощь в терроре», — считает Зеленский.

Президент Украины призвал Израиль «действовать вместе» с западными демократиями, вооружающими Киев.

Оправдывая опасения Израиля, что гнев москвы может поставить под угрозу свободу действий Армии обороны Израиля в Сирии, Зеленский заявил, что российское присутствие в Сирии значительно сократилось благодаря нашим защитникам, которые бьют оккупантов. «Но, к сожалению, у нас нет своего «Железного купола», — добавил он.

В прошлый вторник министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба официально запросил у МИД Израиля системы ПВО и обучение. Он отметил, что Иран воспользуется возможностью разместить свои системы вооружения в Европе, чтобы усовершенствовать их возможности, и что впоследствии они могут быть обращены против Израиля.

Однако Израиль дал понять, что не будет посылать военную помощь, а министр обороны Бени Ганц подчеркнул, что «мы не продаем оружие Украине».