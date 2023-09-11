Аэропорт Бен-Гурион установил исторический рекорд по пассажиропотоку

Окончательные данные оказались еще более впечатляющими.

Управление аэропортов информирует о достижении исторического рекорда числа пассажиров в международном аэропорту Бен-Гуриона в прошлом месяце, где побывали более 2,9 миллиона человек.

Об этом пишет "НЭП".

Более 2,84 миллиона пассажиров воспользовались международными рейсами, что на 25% больше, чем в августе 2022 года. В среднем ежедневно из аэропорта отправлялись и прибывали около 100 тысяч человек, а количество взлетов и посадок составляло около 600 в день. Внутренние авиарейсы были востребованы 84 тысячами пассажиров, что на 13% больше, чем в августе предыдущего года.

В течение августа израильские авиакомпании перевезли более 916 тысяч человек, что составляет почти треть всех авиапассажиров. Наблюдалось увеличение числа пассажиров, выбирающих местные авиакомпании, на 24%.

Самый значительный вклад в рост пассажиропотока в этом месяце внесла авиакомпания "Эль Аль", обслужившая 640 тысяч человек. На втором месте - Wizz Air (245 000 пассажиров), на третьем - "Исраэйр" (158 000 пассажиров). Аэропорт Антальи был наиболее популярным пунктом назначения, с которого и в который прибыло 157 тысяч человек, что почти в полтора раза больше, чем в августе предыдущего года. На втором месте оказалась Ларнака, а на третьем - Стамбул.

Несмотря на увеличенную загруженность, время, затрачиваемое на процедуры безопасности, регистрацию на рейс, сдачу багажа и паспортный контроль, составило всего 34 минуты в августе. Путешественники, зарегистрировавшиеся на рейс и прибывающие в аэропорт с ручным багажом, тратят в среднем лишь 17 минут на предполетные процедуры.

Также мы сообщали, что аэропорт Бен-Гурион ждут существенные изменения.