Активиста, поддерживавшего Нетаниягу, осудили за вымогательство

Суд признал активиста, выступающего за Биньямина Нетаниягу, виновным в вымогательстве путем угроз в адрес тогдашнего премьер-министра Нафтали Беннета и его семьи.

Об этом сообщает Haaretz.

Подсудимой, Илане Сапорта Ханиа, первоначально было предъявлено обвинение в хранении боеприпасов, но в итоге это обвинение было снято. Со стороной обвинения была заключена сделка о признании вины, в которой она призналась, что угрожала причинить вред Беннету, его жене и сыну.

В соглашении нет положения о вынесении ей приговора, решение по которому магистратский суд Кфар-Савы примет позднее. Ожидается, что обвинение потребует, чтобы она была приговорена к реальному тюремному заключению, в то время как ее адвокаты, вероятно, потребуют, чтобы она выполняла общественные работы.

Согласно измененному обвинительному заключению, предусмотренному в соглашении о признании вины, в апреле прошлого года Сапорта Ханиа отправила два письма с угрозами жене Беннета и сыну Йони.

Первое письмо было отправлено в колледж Раанана, где периодически работает жена Беннета Гилат. В конверте была пуля калибра 5,56 мм и записка:

«Эта пуля попадет в ваш мягкий низ живота, Нафтали Беннетт, а в июне попадет прямо в Йони Беннетт, если вы не уйдете в отставку»

Второе письмо было отправлено в дом премьер-министра Беннета в Раанане, пригороде Тель-Авива. Оно было адресовано Йони Беннету, 16-летнему сыну премьер-министра. Аналогичная пуля была приложена вместе с запиской, в которой говорилось:

«Это пуля, которая будет поражать и следить за вашим Гилатом, мошенником, или за вами, Нафтали Беннетом. Мошенник, в отставку. Совет вам»

Сапорта, 64-летняя медсестра на пенсии из Ашкелона, очень активно критиковала в социальных сетях Беннета, которого она назвала убийцей, предателем и мошенником. После одного сообщения в социальных сетях в 2021 году в отношении нее было проведено расследование, но дело было закрыто.

После ее последующего ареста Нетаниягу заявил, что осуждает «все виды насилия — против премьер-министра или любого другого лица». Если обвинения против Сапорты будут доказаны, «ее членство в Ликуде будет прекращено», заявил он.

На слушаниях в четверг она выразила раскаяние в своих действиях и заявила, что никогда не намеревалась, как она выразилась, «навредить волосу на голове семьи Беннетт». Она также извинилась за то, что не призналась на первом допросе, заявив, что многие люди оказывали на нее давление, чтобы она не признавалась.

Ярон Форер, адвокат подсудимого, сказал, что соглашение о признании вины было достигнуто в консультации с семьей Беннетт, и добавил, что его клиент «понимает неуместность своего поведения и также принес извинения семье Беннетт».

Сапорта якобы писала письма в своем офисе в Ашкелоне, в магазине ортопедических товаров. На кадрах с камер видеонаблюдения в магазине видно, как она обращается с письмами и пулями либо в перчатках, либо в сумках на руках, чтобы не оставить отпечатков пальцев. Еще одним важным доказательством было заключение эксперта по почерку, который сказал, что почерк на письмах и ее собственный «полностью совпадают».

В обвинительном заключении также отмечается, что есть доказательства того, что Сапорта обращался к различным лицам, чтобы проверить рабочий адрес Гилата Беннета, прежде чем отправить первое письмо.

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