Американские сенаторы-демократы заявили, что Израиль не выполнил всех условий для безвизового режима с США

Они считают, что Израиль не сделал то, что должен был.

15 сенаторов от Демократической партии хотят срочно встретиться с госсекретарем США Энтони Блинкеном, чтобы переговорить относительно безвиза США с Израилем. По их словам, наша страна не исполняет взятого на себя обязательства обеспечить равное отношение к гражданам США палестинского происхождения, а потому они требуют, чтобы Израиль не был пока включен в число стран, граждане которых пользуются правом безвизового въезда в США.

Об этом пишут "Новости Израиля".

Соответствующее обращение подписали - Берни Сандерс, Элизабет Уоррен и другие видные деятели Демократической партии. Они утверждают в своем письме, что палестинцы с американскими паспортами не получили права въезжать в Израиль на своих автомобилях и арендовать автомобили в Израиле, хотя остальные граждане США пользуются такими правами.

Из-за взбунтовавшихся сенаторов-демократов, оказалось под угрозой включение Израиля в Visa Waiver Program в сентябре этого года. Стоит отметить, что инициатором того, чтобы составить это письмо, выступил сенатор Крис Ван Холлен, известный резко критическим отношением к правительству Нетаниягу яркой проукраинской позицией. Именно он этим летом призвал передать Украине батареи «Железного купола», несмотря на вето Израиля.

Ранее "Курсор" писал о том, что в МИД Украины отреагировали на слухи о возможной отмене безвиза с Израилем. Скандал нашумел после того, как правительство Израиля приняло решение об отмене медицинского страхования для украинских беженцев.