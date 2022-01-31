Арабская террористка ранила известного блогера

По данным источника происшествие произошло прямо на глазах у полиции. При этом правоохранители не смогли помочь пострадавшему. Видео с нападением попало в объектив камер.

На популярного известного блогера Иедидью Эпштейна набросилась арабская террористка.

Об этом сообщает Телеграм-канал «ГОЛОС ИЗРАИЛЯ | Израиль Без Цензуры».

По данным источника происшествие произошло прямо на глазах у полиции. При этом правоохранители не смогли помочь пострадавшему. Видео с нападением попало в объектив камер и его распространили в социальных сетях в обстоятельства нападения предстоит разобраться полицейским.

Ранее террористка в Иерусалиме ранила тридцатилетнюю израильтянку, которая шла с коляской по улице. В ней был младенец. В тот день мать хотела отвезти детей в школу.

Ранее Курсор сообщал, что арабские террористы атаковали пост ЦАХАЛа в Самарии.

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