Арабские экстремисты вывесили террористические флаги на армейском блокпосту

В сети опубликовали кадры, где видно, что арабские оккупанты вывесили свои флаги недалеко от израильских солдат.

В сети опубликовали видео, где запечатлели, как палестинские арабы вывесили террористические флаги на армейском блокпосту на виду у израильских солдат в армейской башне.

Об этом сообщает телеграм-канал Медиа Архив.

Ранее Курсор передавал, что резервисты ЦАХАЛа переоденутся террористами ХАМАС в знак протеста против расследования СПЧ ООН. Несколько десятков резервистов ЦАХАЛа соберутся возле офиса ООН в Женеве. Они, одетые как террористы ХАМАС в лыжных масках, будут размахивать палестинскими флагами и насмешливо аплодировать комиссии ООН.

Также мы информировали, что известная израильская пекарня повысит цены на хлеб на 8 процентов. Хлеб в Израиле снова подорожает. Пекарня Berman’s Bakery стала первой в стране, которая уведомила своих клиентов о новых ценах — и этот скачок существенен.

Мы писали ранее, что ШАБАС отказался оплачивать террористке операцию на носу. Асраа Джабас была приговорена к 11 годам тюремного заключения за организованный ею террористический акт, в результате которого пострадали она сама и сотрудник израильской полиции Моше Чен.

Ранее «Курсор» писал, что Кнессет проголосовал против повторного назначения министром религии Матана Каханы.