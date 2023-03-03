Атака змей: уже пострадали двое мужчин

В течение часа в пятницу, 3 марта, змеи укусили двух человек, одного в Шароне, еще одного — в Петах-Тикве.
Об этом сообщает портал Kikar.
«В 11:55 в центр MDA в районе Шарон поступило сообщение об иностранном рабочем из Таиланда, которого во время работы укусила змея в сельскохозяйственном районе недалеко от кибуца Хоган. Медики и парамедики MDA оказали ему медицинскую помощь и эвакуировали его в больницу Гиллель Яффе в Хадере в состоянии средней степени тяжести с признаками травмы руки», — говорится в сообщении.
Также СМИ информирует, что в 12:57 поступило сообщение об очередном укусе змеи, на этот раз в доме в Петах-Тикве, где был укушен 75-летний мужчина. Медики и парамедики MDA оказали ему медицинскую помощь и эвакуировали в городскую больницу Билинсон в легком состоянии со следами укуса на руке.
«В это время года активность ядовитых змей … увеличивается, и во избежание укусов можно принять профилактические меры, чтобы уменьшить количество столкновений между людьми и змеями. … Будьте особенно осторожны, сидя на лужайках и голой земле на природе, и не ходите в этих местах босиком или в сандалиях. Во дворах домов нужно тщательно подстригать растительность и убирать мусор», — дали совет в MDA.
Как сообщал Курсор, в октябре 2022 года 16-летняя девушка из поселения в Изреельской долине была эвакуирована в больницу Рамбам в Хайфе из-за укуса змеи, ее состояние средней тяжести.
Также мы информировали о том, что в июне 2022 года 27-летнюю женщину укусила змея на севере Голан. Выехавшие на место происшествия медики Маген Давид Адом оказали пострадавшей первую помощь и доставили в больницу Зив в Цфате.