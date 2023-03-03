Атака змей: уже пострадали двое мужчин

В это время года активность ядовитых змей увеличивается, и во избежание укусов можно принять профилактические меры.

В течение часа в пятницу, 3 марта, змеи укусили двух человек, одного в Шароне, еще одного — в Петах-Тикве.

Об этом сообщает портал Kikar.

«В 11:55 в центр MDA в районе Шарон поступило сообщение об иностранном рабочем из Таиланда, которого во время работы укусила змея в сельскохозяйственном районе недалеко от кибуца Хоган. Медики и парамедики MDA оказали ему медицинскую помощь и эвакуировали его в больницу Гиллель Яффе в Хадере в состоянии средней степени тяжести с признаками травмы руки», — говорится в сообщении.