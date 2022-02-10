Авиакомпания Эль-Аль прекратит все регулярные полеты в Дубай

Израильские авиакомпании заморозят все полеты в ОАЭ начиная с воскресенья из-за того, что ШАБАК и руководство аэропорта Дубая не смогли договорится в вопросах безопасности.

Отдел безопасности El Al Israel Airlines Ltd. объявил, что с воскресенья больше не будет регулярных рейсов из Тель-Авива в Дубай, поскольку Израиль и ОАЭ не достигли соглашения о мерах безопасности для израильских авиакомпаний, летающих по этому маршруту.

Кризис вызван тем, что Израиль и ОАЭ еще не подписали авиационное соглашение, поскольку требования Агентства безопасности Израиля (ШАБАК) по обеспечению безопасности в аэропорту Дубая еще не выполнены.

До сих пор полеты израильских авиакомпаний между Тель-Авивом и Дубаем осуществлялись по временному разрешению. Но теперь две страны не только не смогли достичь соглашения, но и углубили кризис. Руководители израильских авиакомпаний направили письмо премьер-министру Израиля Нафтали Беннету, министру иностранных дел Яиру Лапиду и министру транспорта Мейрав Михаэли, в котором говорится: «Похоже, что существует большой разрыв между нашими надеждами и реальностью на местах. На практике мы испытываем реальные трудности с выполнением расписания полетов израильских авиакомпаний в Дубай».

В письме утверждается, что с 8 марта не будут выдаваться разрешения на выполнение рейсов израильских авиакомпаний из Дубая, а до этого времени израильским авиакомпаниям разрешено выполнять только три рейса в день. В настоящее время El Al, Arkia и Israir выполняют по три рейса в день из Дубая. Но эмиратской авиакомпании flyDubai по-прежнему будет разрешено выполнять рейсы между Дубаем и Тель-Авивом, как обычно.

Курсор ранее писал, что стало известно, удастся ли спасти компанию Эль-Аль от разорения. В ближайшее время правительство собирается одобрить предоставление денежной помощи национальном авиаперевозчику Израиля в размере 50-100 миллионов долларов. Таким образом власти хотят спасти авиакомпанию Эль-Аль от банкротства.

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