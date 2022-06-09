Бар-Лев сделал заявление перед гей-парадом в Тель-Авиве

Министр внутренней безопасности Омер Бар-Лев сказал во время оценки ситуации в преддверии марша ЛГБТ, который состоится завтра в Тель-Авиве: «Парад прайда в Тель-Авиве — это праздник гордого сообщества, который символизирует уникальность и открытость города.
Об этом сообщает Maariv.
«Мы тщательно готовимся к проведению надлежащего и безопасного парада. Я призываю всех, кто заинтересован, прийти и принять участие в этом особом празднике завтра в Тель-Авиве. Ваша безопасность в надежных руках».
Напомним, что члены ЛГБТ-сообщества в Нетивоте захотели провести марш гордости в начале июня, но это вызвало сопротивление в городе. Так, раввин Хаим Аберджиль запостил видео, в котором заявил, что проведение марша разозлит Бога и может привести к терактам и ракетным обстрелам.