Бен-Гвир потребовал ужесточить ограничения для заключенных палестинцев - с чем это связано

Стали известны подробности разговора министра и начальницы ШАБАСа.

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир лично позвонил начальнице Управления тюрем Кэти Пери, чтобы ужесточить ограничения для заключенных палестинцев.

Об этом сообщает "Детали".

Звонок министра, который произошел в шабат, вызвал неожиданность у чиновницы, Бен-Гвирон представляет религиозную партию и строго соблюдает традиции. Это, скорее всего, означало, что произошло что-то чрезвычайное. Однако оказалось, что ничего необычного не произошло. Министра интересовало, сколько времени палестинские заключенные проводят в душе в этот день и было ли выполнено его указание о сокращении этого времени.

Узнав, что выполнить указание о сокращении времени горячего душа для заключенных до установки новой сантехники в тюрьмах технически невозможно, он предложил просто отключить горячую воду для палестинских заключенных в душевых.

Кэти Пэри, руководитель отдела исправительных учреждений, отказалась выполнить это указание по телефонному звонку. Она предложила провести организованное обсуждение изменения условий содержания палестинских заключенных и рассмотреть возможные последствия этого шага. Она также напомнила министру, что все вопросы, связанные с содержанием палестинских заключенных, были вынесены на более широкие обсуждения по требованию премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

В ответ на это, из канцелярии министра национальной безопасности поступил комментарий, что в случае необходимости министр Бен-Гвир работает в интересах обеспечения безопасности граждан даже в субботу. По его словам, звонок произошел после нападения в Иерусалиме, и министр уже работал в этот день, поэтому считал возможным обсудить условия содержания палестинских террористов в тюрьмах.

До этого "Курсор" сообщал, что подчиненным Бен-Гвира приказали игнорировать его решения.