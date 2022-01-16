Беннет: Израиль попал в эпицентр бури Омикрона

Премьер-министр Нафтали Беннет заявил, что более полумиллиона израильтян уже вакцинированы четвертой дозой, но к концу недели в Израиль прибудет еще одна партия противовирусных таблеток Pfizer.

Об этом сообщает jpost.com.

По его словам, также должны прибыть миллионы тестов на антигены. Что касается Омикрона, Беннет сказал, что Израиль сейчас «попадает в эпицентр бури» и переживает «самые сложные дни» текущей вспышки, когда только в пятницу было зарегистрировано почти 40 тысяч новых случаев.

«Омикрон уже достиг почти каждого дома, и многие из нас, включая министров правительства, уже дали положительный результат. Мы следим за тем, чтобы те, кто находится на карантине, не платили финансовую цену за свою изоляцию, и заботимся о тех, кто непосредственно пострадал от ситуации», — сказал Беннет.

Кабинет Беннета также не избежал рекордной волны инфекций: за последнюю неделю заразились несколько министров и заместителей министров , в том числе министр иностранных дел Яир Лапид, министр общественной безопасности Омер Бар Лев и министр финансов Авигдор Либерман.

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