Беннет: Марш с флагами будет проведен в День Иерусалима

Премьер-министр еще раз подтвердил, что марш флагов состоится не сейчас, а в следующем месяце в День Иерусалима. По его словам, правительство стремится руководить народом «ответственно».

Премьер-министр Нафтали Беннет подтвердил свое решение, в котором отказался поддержать марш правых по Старому городу сейчас, объясняя свое решение тем, что он ведет страну через нынешний кризис «решительно, но ответственно».

Беннет объявил, что марш с флагами состоится в День Иерусалима в следующем месяце, как и каждый год.

Он сказал: «Главное — это защита жителей столицы. Нельзя игнорировать тот факт, что это крайне чувствительный и опасный период. Мы руководим деликатно».

Премьер-министр считает оправданным запрет на участие в марше через Дамасские ворота члена МК Итамара Бен Гвира, поскольку он «не позволит мелким политикам ставить под угрозу человеческие жизни».

«Есть предел свободе», — добавил Беннет.

Ранее «Курсор» сообщал, что ХАМАС заявил, что «держит палец на курке» в преддверии запланированного марша правых в Иерусалиме. Правые настаивают на проведении мероприятия в Старом городе вопреки приказу полиции. Террористы Газы говорят, что готовы к конфликту.

Также редакция передавала, что Беннет запретил Бен Гвиру участвовать в марше в Старом городе. Премьер-министр Израиля заявил, что не позволит мелким политикам «ставить под угрозу человеческие жизни». Это произошло на фоне запрета марша из-за «неподходящего маршрута».