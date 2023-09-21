Битуах Леуми выплатит сегодня досрочно ряд пособий

Такое решение было принято по случаю осенних праздников.

В четверг, 21 сентября, Служба национального страхования ("Битуах леуми") досрочно выплатит на карты израильтян суммы некоторых видов пособий.

Об этом сообщает издание "Детали".

Деньги получат граждане, которым положены пособия по старости, потере кормильца, на ребенка-инвалида, пособие по особым услугам для тяжелых инвалидов, пособие для людей с ограниченной подвижностью, пособие по производственной травме, алименты, пособие на реабилитацию, пособие по уходу и пособие для узников Сиона.

Что касается пособия по безработице и обеспечению прожиточного минимума, то они были выплачены 12 сентября, а пособие на детей – 13 сентября.

"Курсор" писал ранее, что представители Института национального страхования ("Битуах Леуми") сообщили, что гражданам, лишившимся работы, станет проще зарегистрироваться в Службе занятости и оформить документы на получение соответствующего пособия.

Еще мы писали, что Институт национального страхования ("Битуах Леуми") представил новый отчет, в котором говорится о том, что каждый пятый пожилой гражданин Израиля нуждается в социальных выплатах.

Напомним, что семьи, у которых двое и более детей-инвалидов будут получать надбавки к пособию от Службы национального страхования ("Битуах Леуми"). Суммы будут зависеть от вида и степени инвалидности.

Читайте также, что "Битуах Леуми" по всей стране сделает свои отделения доступными для незрячих или слабовидящих людей, чтобы сделать процесс обслуживания для таких клиентов более комфортным.