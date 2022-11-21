Бизнес отреагировал на повышение Банком Израиля процентной ставки

По прогнозам экспертов, решение регулятора может привести к рецессии.

Решение Банка Израиля повысить процентную ставку в шестой раз подряд получило реакцию со стороны бизнес-сектора.

Об этом говорится в материале портала Mako.

Отмечается, что сегодня, 21 ноября, Банк Израиля повысил процентную ставку до 3,25%, самого высокого уровня за последние 11 лет. Это решение напрямую повлияет на домохозяйства и покупателей квартир, но также обременит бизнес-сектор, основанный на кредитах и ​​инвестициях.

«Критика не заставила себя долго ждать, и с публикацией решения представители промышленности, деловых кругов и экспортеров выразили свое недовольство. Банк Израиля защищал увеличение, но фактически уже в этом решении банк сигнализировал, что он движется к замедлению. Следующее повышение процентной ставки, вероятно, будет значительно ниже», — пишет издание.

Как пишет автор, в среде промышленников и бизнесменов раскритиковали решение еще раз поднять процентную ставку. Многие утверждают, что действия Банка Израиля приведут экономику к рецессии.

«Использование инструмента повышения процентной ставки будет разрушительным, за это заплатят и предприятия, и все население», — говорит председатель правления бизнес-сектора Доби Амитай.

В свою очередь президент Федерации промышленников и председатель Президиума работодателей и предприятий Рон Томер заявил, что повышение процентной ставки является «проблемным шагом со стороны Банка Израиля».

«Необходимость управляющего Банком Израиля сдерживать инфляцию за счет повышения процентных ставок понятна, но это уже шестой раз подряд, когда эффект почти не ощущается», — заявили, в свою очередь, в Институте экспорта.