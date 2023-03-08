Бойцы спецподразделения коммандос сделали важное заявление по поводу судебной реформы

Около 400 бойцов-резервистов из подразделения 212 «Маглан», которое занимается операциями за линией фронта, направили письмо министру обороны Йоаву Галанту, в котором выразили свою озабоченность процессом, который наносит ущерб основам демократии.

Об этом сообщил «12 канал«.

Так, резервисты предупредили, что в случае принятия законов, предложенных в рамках судебной реформы Ярива Левина, они прекратят службу в резерве. Члены подразделения «Маглан» призвали министра обороны Йоава Галанта принять незамедлительные меры, чтобы остановить законопроекты в юридической сфере, указав, что предлагаемые законы противоречат ценностям, на которых основывалось государство, которое они добровольно защищают.

В письме также указывается, что бойцы «Маглана» присоединяются к призыву премьер-министра Биньямина Нетаниягу, министра обороны Йоава Галанта и министра сельского хозяйства Ави Дихтера остановить процессы, наносящие ущерб демократии, безопасности, равенству, правовой системе и гражданскому обществу. Кроме того, сообщается, что призыв бойцов «Маглана» поддержали выпускники курса для подразделения, занимающегося охраной государственных чиновников.

Резервисты также раскритиковали министра обороны Йоава Галанта за отсутствие противодействия инициативам Левина в рамках судебной реформы. Протесту резервистов присоединяются все новые группы служащих из различных подразделений. Согласно сообщению «Детали», группа резервистов выступает против судебной реформы.