Более 3 тысяч ученых, писателей и художников призывают Байдена и главу ООН не встречаться с Нетаниягу

Кроме того, они обрушились с обвинениями в адрес Нетаниягу.

Группа из более чем 3500 человек, в которую входят ученые, писатели, художники, бывшие дипломаты и другие люди просят президента США Джо Байдена и генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша не встречаться с премьер-министром Биньямином Нетаниягу во время предстоящего заседания Генеральной Ассамблеи в Нью-Йорке.

Об этом пишет "The Times of Israel".

Было направлено письмо Гутерришу, в котором отмечено, что приглашение Нетаниягу, который стремится установить автократический режим, когда институты демократии подвергаются нападкам во всем мире, выступить на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций предоставит ему символическую власть и политическое влияние.

«Предоставление этому выдающемуся мастеру двусмысленности и фальсификации респектабельного места позволит г-ну Нетаниягу восстановить свой подорванный международный статус. Именно этого он так отчаянно добивается, используя почетный институт ООН как сцену своего словесного обмана», - сказано в письме.

Также Нетаниягу обвинили в «легитимизации расистских, ультранационалистических, религиозных фундаменталистов и гомофобных политических партий, которые до сих пор действовали на задворках политического дискурса Израиля; и это исключительно ради его политического выживания».

По мнению членов упомянутой группы людей, Нетаниягу и его коалиция делают все, чтобы подорвать охрану израильской демократии, ослабить Верховный суд и нейтрализовать средства массовой информации.

Ранее "Курсор" писал о том, что на странице Нетаниягу в соцсети опубликовали твит против судебной реформы. Примечательно, что сообщение было удалено вскоре после публикации.