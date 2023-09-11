Больше, чем в 2019 году: сколько израильтян с начала года посетили Синай

Цены на отдых в Египте на порядок ниже, чем в Эйлате.

Израильтяне в 2023 году массово отправляются на отдых на Синайский полуостров, а в преддверии праздников ожидается, что количество желающих провести уик-энд в Египте существенно вырастет.

Об этом пишет издание "Детали".

Согласно прогнозам Управления аэропортов, в сентябре-октябре текущего года, границу пересекут около 250 тысяч человек, что на 16 процентов больше, чем в 2019 году, до начала пандемии коронавирусной инфекции.

Более того, с начала года (с января по август) через контрольно-пропускной пункт "Таба" прошло 1, 11 миллиона израильтян, что на 20 процентов больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. В пиковые дни КПП на границе с Египтом пересекают приблизительно 15 тысяч наших граждан. Переход "Таба" работает в круглосуточном режиме, но 24 сентября, в канун Судного дня, КПП ограничит работу.

Израильтян, планирующих отдыха на Синайском полуострове, просят заранее оплачивать транзитный сбор, чтобы избежать длинных очередей. Оплатить его можно на сайте borderpay.metropolinet.co.il, а квитанцию просто показать на дисплее телефона, поскольку она придет на электронную почту.

"Курсор" писал ранее, что с августа 2023 года израильский авиаперевозчик Arkia начал выполнять прямые рейсы на Шри-Ланку — островное государство в Южной Азии, которое пользуется большим спросом среди путешественников со всего мира.

Еще мы писали, что между Израилем и Казахстаном открылось прямое авиасообщение, поэтому путешествие в нашу страну станет более быстрым и комфортным.

Напомним, что бюджетная венгерская авиакомпания Wizz Air объявила, что расширяет географию своих полетов и в скором времени откроет рейсы по новым маршрутам Европы и Ближнего Востока.