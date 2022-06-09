Бывший депутат Кнессета Яаков Лицман признал себя виновным в соответствии с досудебной сделкой

18:23, Сегодня
Новости Израиля, Политика
Яаков Лицман фото
Фото: Yonatan Sindel/Flash90

Яаков Лицман обвинялся в оказании давления на психиатора, выносившего заключение по делу Малки Лейфер.

Лицман признал себя виновным в нарушении общественного доверия. Ранее бывший депутат Кнессета обвинялся в оказании давления на психиатора, выносившего заключение по делу Малки Лейфер.

Об этом сообщает телеграм-канал Люди в черном.

Согласно информации, Лицману не выдвигали обвинений по делу о помощи частному бизнесу по производству продуктов питания.

Недавно Лицман официально покинул Кнессет и завершил политическую карьеру.

Курсор писал, что Омер Бар-Лев вновь требует признать Lehava и La Familia террористическими организациями. Министр общественной безопасности Израиля заявляет о том, что задолго до того, как стал министром, он требовал объявить две ультраправые группы террористическими организациями.

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Автор материала:
Кати Адхам
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