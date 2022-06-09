Бывший депутат Кнессета Яаков Лицман признал себя виновным в соответствии с досудебной сделкой

Яаков Лицман обвинялся в оказании давления на психиатора, выносившего заключение по делу Малки Лейфер.

Лицман признал себя виновным в нарушении общественного доверия. Ранее бывший депутат Кнессета обвинялся в оказании давления на психиатора, выносившего заключение по делу Малки Лейфер.

Об этом сообщает телеграм-канал Люди в черном.

Согласно информации, Лицману не выдвигали обвинений по делу о помощи частному бизнесу по производству продуктов питания.

Недавно Лицман официально покинул Кнессет и завершил политическую карьеру.