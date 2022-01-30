Четверо жителей Хайфы арестованы по подозрению в мошенничестве с пожилыми людьми

Об инциденте стало известно сегодня, 30 января. Сообщается, что четверо жителей Хайфы — двое взрослых и двое малолетних преступников — обвиняются в мошенничестве с пожилыми людьми.

Сообщается, что четверо жителей Хайфы, в том числе двое несовершеннолетних, были арестованы по подозрению в мошенничестве с пожилыми людьми из Содружества Независимых Государств.

По запросу полиции магистратский суд Хайфы сегодня утром продлил задержание одного из взрослых подозреваемых до вторника.

Оба несовершеннолетних были освобождены на ограничительных условиях.

Завтра в суд предстанет еще один подозреваемый — правоохранительные органы ходатайствуют о продлении срока его содержания под стражей.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что в Иерусалиме полиция арестовала 12 арабов, причастных к беспорядкам.

Люди были арестованы по подозрению в участии в беспорядках, в том числе в бросании камней и предметов в полицейские машины на прошлой неделе.

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