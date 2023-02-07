«Да не оскудеет рука дающего»

Война, политика, реформы, протесты – вот главные заголовки сегодняшней прессы. Понятно, почему – ведь эти темы касаются миллионов людей. Но вместе с тем продолжается и обычная жизнь. У кого-то она легче, у кого-то сложнее, у иных же вся жизнь – борьба за существование, сражение с тяжелой болезнью. Каждый день, каждый час… Когда идет война и когда нет войны. Когда в стране выборы и в краткие промежутки между ними. Таких людей вокруг немало – стоит лишь приглядеться. Один нуждается лишь в нашем внимании и душевном тепле, другому нужна более существенная помощь. И непременно находятся те, кто ее оказывает, так во все века было принято в народе Израиля.

Законоучитель времен Талмуда рав Асси говорил: «Благотворительность по своей важности равна всем остальным заветам вместе взятым». И сейчас в такой благотворительности нуждается мальчик Алон. Вы уже наверняка слышали о нем, а может быть, даже помогали раньше. Но помощь нужна по-прежнему. И не только Алону, но и тысячам детей, находящихся в такой же ситуации.

Алону не было и года, когда ему поставили страшный диагноз – мышечная дистрофия Дюшена (МДД). Это генетическое заболевание приводит к быстрому прогрессированию мышечной дистрофии, потере способности ходить уже во втором десятилетии жизни и в большинстве случаев – к смерти на втором-третьем десятке.

Эффективные лекарства для лечения больных мышечной дистрофией пока не найдены. Ведутся исследования стволовых клеток, разрабатываются перспективные методы, которые позволят заменять поврежденные мышечные ткани. Однако все существующие на сегодняшний день способы лечения, как правило, симптоматические и направлены на улучшение качества жизни больного человека.

Когда родители Алона узнали эту страшную новость, они не отчаялись и решили бороться за своего ребенка. В 2012 году они создали благотворительную организацию «Жизнь для Алона» («Хаим ле-Алон»). Большая часть пожертвований, которые получает эта «амута», идут на финансирование разработки лекарств от МДД, в частности на оплату специальной исследовательской лаборатории, занимающейся поиском лечения от этой страшной болезни для Алона и других детей.

Чтобы помочь Алону и другим детям с МДД, необходимо очень много денег. Каждый год перед праздником Пурим организация «Жизнь для Алона» проводит по всей стране акцию по продаже традиционных подарков («мишлоах манот») по символической цене в 12 шек. В этом году, кроме детских подарков со сладостями будут и более серьезные наборы к Пуриму по 90 и 120 шек. Какой бы набор вы ни выбрали, вы примете участие в спасении жизни Алона и других больных детей.

Алону сегодня 13 лет, он только недавно отпраздновал бар-мицву. Мальчик уже почти не встает со своего инвалидного кресла и каждую минуту нуждается в помощи, но он очень хочет и любит жить. Алон – волонтер в молодежной организации «Кнафаим шель крембо», любит животных, увлекается герпетологией – у него дома есть свой маленькие террариум и живой уголок с разными зверушками. Раз в неделю он помогает кормить животных в зоопарке и мечтает стать ветеринаром. Это веселый, умный и добрый мальчик, но если лекарство не найти, то… Сейчас идет настоящая гонка со временем – за его жизнь.

Вы можете внести свой вклад в спасение этого мужественного мальчика и других детей, заказав подарок по адресу https://www.lifeforalon.org.il или по телефону 054-5477891/29

Страница организации «Жизнь для Алона» в «Фейсбуке»: https://www.facebook.com/lifeforalon/?fref=ts

Ролик — https://youtu.be/4gSmL0VI_pc