На аттракционе «Комба» поезд поднимается на высоту около 50 метров и достигает скорости 100 км/ч.

Десятки посетителей парка «Суперленд» в Ришон ле-Ционе в воскресенье, 1 октября, застряли на одном из самых высоких аттракционов.

Об этом сообщает портал Детали.

Издание уточняет, что поезд на американских горках «Комба» остановился на участке, где пассажиры находятся вниз головой. На видео с места инцидента слышно, как дети на поезде кричат от страха.

Согласно сообщению, застрявшие пассажиры провели вниз головой около 15 минут, после чего аттракцион возобновил движение. Обошлось без жертв и пострадавших. Причиной происшествия, судя по всему, стали действия работника парка аттракционов: кто-то нажал аварийную кнопку, и из-за этого поезд остановился.

На аттракционе «Комба» поезд поднимается на высоту около 50 метров и достигает скорости 100 км/ч.

«Этот комплекс представляет собой самое современное поколение американских горок. Мы поднимаемся высоко и несемся с умопомрачительной скоростью вниз и вверх, через мертвые петли и крутые спуски, почти без остановок. Уровень безопасности здесь один из самых высоких в стране», - отмечается на сайте парка.

Как сообщал Курсор, в июне в парке развлечений Тель-Авива произошел серьезный инцидент с 16-летним подростком. Парень упал с высоты, получив травмы средней тяжести. Оказалось, что подросток находился в парке не в качестве посетителя, а работал там во время каникул. Он упал с высоты 7 метров. В результате падения у подростка зафиксированы травмы конечностей.

На место оперативно прибыла бригада скорой медицинской помощи МАДА. Медики применили обезболивающие средства и доставили пострадавшего в госпиталь "Ихилов" для дальнейшего лечения.

Ранее Курсор сообщал о другом несчастном случае, произошедшем в парке приключений в конце мая с 13-летней девочкой в "Джанана" в Кирьят-Анавим. Девочка свалилась с высоты около 10 метров, получив серьезные травмы.