Руководителя одной из самых дорогих и престижных школ Тель-Авива подозревают в сексуальной связи с учеником другого учебного заведения.

Уди Кляйн, директор художественной школы в Тель-Авиве, которого подозревают в сексуальных отношениях с 17-летним учеником другой школы города, объявил, что уходит в длительный отпуск.

Об этом сообщает inn.co.il.

По данным СМИ, ожидается, что мужчина в ближайшее время подаст заявление об отставке, однако на данный момент такого решения с его стороны нет.

Как известно, директора одной из самых дорогих и престижных школ Тель-Авива подозревают в сексуальной связи с учеником другого учебного заведения, а также в интимной переписке с еще одним своим экс-учеником.

В полиции не стали разглашать название школы, но отметили, что директор состоял в "отношениях" с несовершеннолетним в течение нескольких месяцев. Они познакомились случайно, и в ходе общения ученик якобы попросил мужчину помочь ему в одном из учебных проектов. Тогда подозреваемый пригласил жертву к себе домой. С тех пор между ними и начался "роман".

Однако спустя время директор учебного заведения испугался, что кто-то узнает о его интимной связи и решил разорвать отношения.

В ходе полицейского расследования также выяснилось, что подозреваемый переписывался на интимные темы со своим бывшим учеником, которому на тот момент было 16 лет.

Курсор писал ранее, что сотрудники израильской полиции задержали 63-летнего преподавателя курса фотографии из Ашдода по подозрению в сексуальных домогательствах и развратных действиях в отношении несовершеннолетних учеников.

Еще мы писали, что учителя начальной школы в Ариэле арестовали по подозрению в совершении сексуальных преступлений со своими ученицами на складе в учебном заведении.

Напомним, что в Бразилии полиция арестовала студента, который, используя приемы из психологии, совершил сексуальное насилие над 300 детьми и подростками.