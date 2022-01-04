Джонсон и Беннет обсудили отношение к Омикрон

В Великобритании произошел скачок количества подтвержденных случаев, которое составило около 158 тысяч за последний день.

Премьер-министр Нафтали Беннет во вторник беседовал с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

Об этом сообщает 7 канал.

В офисе Беннета заявили, что «они обсудили ряд общих вопросов между двумя странами, с акцентом на иранскую ядерную проблему, а также региональные вопросы на фоне ядерных переговоров в Вене».

Лидеры также говорили о важности продолжения координации между странами для достижения общих целей. Они также обсудили борьбу с коронавирусом в Великобритании и Израиле, особенно со штаммом омикрон, который вызывает резкое увеличение заболеваемости в обеих странах. Они рассказали об усилиях в каждой стране по ускорению процесса иммунизации против коронавируса.

В то время как в Израиле количество инфицированных людей начинает приближаться к своему пику и за последний день составило более 10 тысяч в Великобритании, произошел скачок количества подтвержденных случаев, которое составило около 158 тысяч за последний день.

Ранее Курсор сообщал, что Джонсон выступил против COVID-ограничений на Рождество.

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