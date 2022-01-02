Египет призывает Израиль и ХАМАС прекратить боевые действия

Египетские официальные лица в воскресенье призвали Израиль и террористов в секторе Газа прекратить боевые действия и придерживаться режима прекращения огня, действующего с момента начала войны в мае.

Об этом пишет INDEPENDENT.

Египетские усилия были предприняты через день после того, как боевики ХАМАС запустили ракеты в Средиземное море у побережья центральной части Израиля, что побудило Израиль нанести авиаудары по позициям боевиков в Газе в начале воскресенья. Сообщений о жертвах не поступало.

Израильские военные заявили, что в ответ на субботний ракетный обстрел они ночью нанесли удары по «месту производства ракет и военным постам», принадлежащим ХАМАС в секторе Газа.

Курсор также писал, что возле Дженина десятки арабских террористов напали на солдат ЦАХАЛа. Стало известно о том, что на перекрестке Анза возле Дженина израильская военная колонна подверглась нападению десятков террористов. Так, боевики бросали в военные автомобили камни и бутылки с коктейлями Молотова.

ЦАХАЛ атаковал цели ХАМАСа в Газе. ЦАХАЛ нанес ответный удар по целям ХАМАСа в Газе после того, как террористическая группировка выпустила две ракеты в субботу утром.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.