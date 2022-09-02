Экс-глава разведки ЦАХАЛа раскрывает подробности о роли Израиля в убийстве Сулеймани

Американские беспилотники убили командира Сил КСИР Касема Сулейсмани, который на протяжении десятилетий был врагом Израиля, когда он покидал аэропорт Багдада 3 января 2020 года.

Хотя NBC News и Yahoo News опубликовали подробные статьи о роли Израиля, все официальные израильские эшелоны хранили молчание по этому вопросу. Цензура активно не позволяла израильским журналистам сообщать подробности в течение почти двух лет, сообщает The Jerusalem Post.

«Мы дали разведданные, которые инкриминировали и доказывали ответственность Сулеймани за убийство американцев. Взгляд американцев на него радикально изменился после того, как они увидели разведданные от нас и уровень опасности, которую он [продолжал] представлять для американцев», — заявил бывший разведчик ЦАХАЛа Тамир Хейман, который сейчас является управляющим директором аналитического центра Института исследований национальной безопасности (INSS).

«Американцам был нужен Сулеймани во время борьбы с ИГИЛ [которая продолжалась до 2017-2018 годов]. Но они не простили ему терактов, совершенных им против американцев. Тем не менее, они понимали, что он был необходим и эффективен против ИГИЛ», — сказал Хейман.

«Нужна была разведывательная информация, чтобы изменить ситуацию после ИГИЛ. Сулеймани перенаправил свое насилие на американцев и создал новые угрозы национальной безопасности для Америки. Мы передали им эту [разведывательную информацию]. Это послужило спусковым крючком, который изменил их представление о том, кто такой Сулеймани. Это заняло несколько месяцев, но в конце концов, они поняли», — сказал он.

По мнению многих аналитиков, Иран постоянно пытается атаковать израильтян террористическими атаками.

Размышляя о большом влиянии ликвидации Сулеймани, Хейман сказал: «Они провели одну из самых успешных операций против Ирана в регионе даже по сей день. Убийство Сулеймани стало моментом, когда произошел сдвиг парадигмы».

«Его преемники не были столь эффективны. Это была поистине уникальная фигура. Это было похоже на исчезновение архитектора здания, где продолжают строить рабочие. Сначала это выглядит как одно и то же здание, но позже здание теряет некоторые аспекты своей формы, потому что никто не говорит им, когда строить крышу и крыльцо», — сказал Хейман.

Хейман сообщил об участии израильской разведки в интервью журналу Malam, который публикуется Центром памяти и наследия израильской разведки.

«Убийство Сулеймани — это достижение, поскольку наши главные враги, на мой взгляд, — это иранцы», — сказал он обсуждая две крупные операции по убийству, в которых сыграл роль Израиль (при этом Сулеймани имел в виду разведывательную роль).

Хейман отказался говорить об особенностях разведывательной роли Израиля, о которой сообщили NBC и Yahoo в отношении якобы отслеживания многочисленных мобильных телефонов Сулеймани и предоставления этой информации для отслеживания в США.

Ранее курсор писал, что Иран заявляет, что пытается привлечь к ответственности 127 человек за рубежом за убийство Сулеймани. В отчете не содержится подробностей о том, кто входил в число 127 человек.