Эксперты рассказали, какое место занял Израиль среди самых могущественных стран мира в 2023 году

Был составлен специальный рейтинг.

В сети опубликовали новый рейтинг самых могущественных стран мира в 2023 и первое почетное место досталось США. В этом рейтинге учитывалось, какое влияние имеет каждая страна в мире, ее политическую, экономическую и военную мощь, а также внешнюю политику и политику в сфере безопасности.

Об этом пишут "Детали".

В экономической и военной сфере США без сомнений преуспело, хотя национальная безопасность страны вызывает беспокойство, как и долг, возникший в результате войн. Кроме того, США лидируют среди развитых стран по количеству смертей от огнестрельного оружия. Тем не менее первое место все равно достается этой стране.

Китай, который считается самой густонаселенной страной в мире, благодаря успешной экономики получил второе место в рейтинге. При этом политическая свобода в Китае по-прежнему жестко контролируется. Также действуют ограничения на использование интернетом и Китай регулярно занимает последние места в международных рейтингах по свободе СМИ.

Россия заняла третье место, Германия - четвертое место, а за ней Великобритания и Южная Корея. Франция заняла седьмое место, а Япония – восьмое. Саудовская Аравия получила девятое место, а Израиль занял почетное 11-е место. Уточняется, что в нашей стране сильная экономика, но в то же время Израиль обвиняют в нарушении прав человека. Примечательно, что в прошлому году наша страна занимала десятое место в этом рейтинге.

Ранее "Курсор" писал о том, что Израиль вошел в топ-50 лучших стран мира.