Число стран, которым были проданы разведывательные и киберсистемы, увеличилось на 25%.

По официальным данным, за последние годы резко возросло число стран, в которые министерство обороны Израиля одобрило экспорт оружия, систем вооружения и кибербезопасности. Так, экспорт продукции отечественного оборонпрома бьет рекорда два года подряд.

Об этом сообщает портал Детали.

Так, израильская оборонная промышленность поставила рекорд в 2022 году, продав оружия, военных технологий и предоставив услуги на общую сумму в 12,5 миллиардов долларов - это на 1,1 миллиарда долларов больше по сравнению с 2021 годом.

Также в минувшем году резко выросло число стран, куда минобороны разрешило экспорт продукции военного назначения. Так, БПЛА и квадрокоптеры были поставлены 56 государствам (в 2021 г. – 40), обычные вооружения – 61 стране (42), услуги по инструктажу и боевой подготовке - 17 государствам (2). Кибероружие и разведывательные компьютерные программы в 2022 году были проданы 83 странам (в 2021 г. – 67).

Отмечается, что рост экспорта продукции израильского ВПК связан с резким увеличением военных расходов странами НАТО из-за войны в Украине. Помимо этого, четверть израильского оборонного экспорта в минувшем году была предназначена арабским странам, подписавшим Соглашения Авраама.

Как сообщал Курсор, эксперты рассказали, почему Израиль считается лучшим в оружейном производстве. У европейцев есть деньги и возможности для того, чтобы самим производить продвинутые средства вооружения, но вместо этого они предпочитают покупать готовую продукцию в Израиле.

Ранее Курсор писал о том, что США могут разместить ядерное оружие на территории Украины. В отличие от Будапештского меморандума, оказавшегося невыполненной формальностью, шаг с размещением ядерного оружия реально усилил бы безопасность не только Украинского Государства, но и всей Европы.