Energean подключит месторождение Кариш к газовой сети Израиля

Газовое месторождение Кариш будет подключено к Израильскому национальному газопроводу (INGL), сообщила Energean в среду. По словам генерального директора Energean Матиоса Ригаса, этот шаг является важной вехой в обеспечении оперативной готовности разработки месторождения Кариш.

Соединение между наземной системой Energean на пляже Дор на северном побережье Израиля и системой доставки INGL было выполнено путем сварки двух секций трубы диаметром 30 дюймов (77 см). Газ будет поступать с газового месторождения Кариш на плавучее хранилище и отгрузку продукции (FPSO) Energean power, расположенное в 90 км от берега, где будет перерабатываться продукция.

Energean — международная компания по разведке и добыче углеводородов, специализирующаяся на добыче природного газа и работающая в восьми странах Средиземноморья и Северного моря Великобритании. Основанная в 2007 году, компания зарегистрирована на Лондонской и Тель-Авивской фондовых биржах. Его активы оцениваются в $4,1 млрд, говорится в отчете компании за 2021 год.

«Это еще один важный момент, приближающий нас к поставке First Gas из нашего флагманского проекта Karish, и свидетельство напряженной работы наших сотрудников», — сказал Ригас. Это соединение, добавил он, «обеспечит повышенную надежность поставок как израильским, так и региональным потребителям газа, одновременно укрепив позиции Energean как производителя энергии с низким уровнем выбросов углерода, способствуя переходу к энергетике в более широком Средиземноморье».

Газовое месторождение Кариш (акулье водохранилище) — это месторождение природного газа, расположенное в экономических водах Израиля в Средиземном море. Права на месторождение были проданы Energean в 2016 году за 150 миллионов долларов.

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