Эрдоган раскрыл подробности визита Нетаниягу в Турцию

По словам турецкого лидера, впоследствии он ответит взаимностью, посетив Израиль.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу может посетить с визитом Турцию в ближайшем будущем.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает The Times of Israel.

Так, по информации турецких СМИ, визит может состояться в октябре или ноябре. Эрдоган добавил, что впоследствии он ответит взаимностью, посетив Израиль.

"Я думаю, что визит Нетаниягу в Турцию, который был отложен из-за болезни, состоится примерно в октябре-ноябре, и контакты все еще продолжаются, чтобы провести его в наиболее подходящее время", - сказал Эрдоган.

Как известно, Нетаниягу должен был отправиться в Турцию в июле, но отложил поездку, поскольку ему имплантировали кардиостимулятор. Это произошло через неделю после того, как Эрдоган встретился с Нетаниягу в Нью-Йорке. В ходе этой встречи лидеры договорились скоординировать взаимные визиты в ближайшем будущем.

Как сообщал Курсор, в начале сентября турецкие и израильские официальные лица провели переговоры об энергетическом сотрудничестве. Две страны стремятся расширить экономические связи.

В частности, министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар обсудил возможности двустороннего и регионального энергетического сотрудничества, включая природный газ, по телефону со своим израильским коллегой Исраэлем Кацем.

Также мы писали о том, что в мае премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели беседу. В ходе разговора премьер-министр поздравил турецкого лидера с его повторным избранием.

Обе стороны выразили согласие на дальнейшее «укрепление и развитие двусторонних отношений, а также достижение новых высот в этой сфере».

Как ранее писал Курсор, президент Ицхак Герцог поздравил Эрдогана 28 мая во время телефонного звонка. Герцог выразил надежду на дальнейшее развитие отношений между Израилем и Турцией.