Еш Атид подает в БАГАЦ петицию против закона, расширяющего полномочия Бен-Гвира

Депутаты «Еш Атид» назвали закон, принятый на прошлой неделе новой коалицией, неконституционным, заявив, что он направлен на «превращение полиции в политическую единицу».

Оппозиционная партия бывшего премьер-министра Яира Лапида «Еш Атид» подала петицию в Высокий суд против закона, принятого на прошлой неделе новой коалицией, который расширил полномочия нового министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира над израильской полицией, утверждая, что изменение закона неконституционный.

Об этом сообщает The Times of Israel.

В петиции, поданной депутатами «Еш Атид» Мики Леви и Йоавом Сегаловицем — бывшими старшими начальниками полиции, — утверждается, что изменение закона наносит ущерб квазиконституционным Основным законам страны, правам человека и личным свободам, а также меняет основную систему власти, политизируя полицию.

Петиция подается в дополнение к петиции в БАГАЦ, ранее поданной организацией «Движение за качественное правительство в Израиле».

В коалиционной сделке, заключенной с «Ликудом» премьер-министра Биньямина Нетаниягу, Бен-Гвир обеспечил беспрецедентный контроль над правоохранительными органами в рамках своего недавно сформированного министерства национальной безопасности. Бен-Гвир получил дополнительные полномочия как в принятом, так и в запланированном законе, и заручился ошеломляющим коалиционным обещанием получить контроль над пограничной полицией.

Сделка означает, что ультраправый Бен-Гвир, неоднократно судимый за поддержку еврейской террористической группировки и подстрекательство к расизму, будет руководить силами, которые проводят секретные операции в Иудее и Самарии, отвечает за подавление палестинских беспорядков и протестов, а также отвечает за охрану демонстраций в Израиле.

В петиции «Еш Атид» утверждается, что даже без остальных запланированных изменений принятый на прошлой неделе закон уже существенно подрывает независимость полиции и подчиняет ее политическим соображениям в отношении правоприменения, расследований и уголовного судопроизводства. Это также якобы противоречит ценности внутреннего разделения властей на государственной службе.

В своем заявлении Леви и Сегаловиц заявили, что закон представляет собой «огромную конституционную поправку, которая была сделана поспешно и без понимания всех ее последствий и последствий, только из-за слабости Нетаниягу» по отношению к его партнерам по коалиции, повторяя частую точку зрения «Еш Атид» касательно вновь вернувшегося премьера.

«Существует явное намерение превратить израильскую полицию в политическое образование. Мы не собираемся сидеть сложа руки, пока демократия в Израиле попирается», — добавили депутаты.

Помимо реформы полиции, новая коалиция также планирует принять пункт о приоритете, который позволит Кнессету восстановить законы, признанные недействительными Высоким судом.