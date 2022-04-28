Еще одно письмо с пулей было отправлено сыну Беннета

Вторая угроза убийством, содержащая пулю, была отправлена ​​​​члену семьи премьер-министра Нафтали Беннета, на этот раз его старшему сыну Йони Беннету.

Конверт с письмом с угрозами и пулей был отправлен в дом семьи Беннетов в Раанане. На этот раз угрозы были адресованы конкретно Йони Беннет.

Об этом сообщает Israel National News.

Служба безопасности канцелярии премьер-министра усилила охрану семьи премьер-министра, так как существуют опасения, что человек, который отправил письмо, может быть знаком с членами семьи Беннета.

Первое письмо прибыло на работу к жене премьер-министра Гилат. В нем содержались угрозы убийства и пуля.

Расследованием дела занимается ШАБАК и подразделение Lahav 433.

«Политический конфликт, каким бы глубоким он ни был, не должен доходить до насилия, издевательств и угроз смертью. Мы должны сделать все, как руководители и как граждане, чье будущее и будущее их детей в этой стране, чтобы такие явления просто не существовали», — сказал Беннет.

Курсор писал ранее, что полиция начала расследование угроз в адрес семьи Беннета. Расследование было начато после письма, адресованного семье премьер-министра, которое содержало угрозу убийства, а также в конверте была найдена пуля.