Еврейские группы поддерживают общины Украины

В то время как россия* продолжают наносить удары по важнейшей инфраструктуре Украины, вызывая регулярные перебои с подачей электроэнергии и воды, еврейские группы работают над тем, чтобы укрепить общины страны.

В начале войны еврейские группы направили свои усилия в первую очередь на то, чтобы вывести людей из Украины, облегчить репатриацию в Израиль, а также безопасный проход в Европу. По мере того, как боевые действия продолжаются, и большинство тех, кто заинтересован в том, чтобы покинуть страну, сделали это, акцент сместился на подготовку общин в Украине к зиме.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Недавний опрос 600 украинских евреев показал, что почти все они изо всех сил пытаются согреться и что большинству приходится выбирать между отоплением дома и покупкой еды. Большинство, 56% заявили, что не верят, что у них будет достаточно теплой одежды на предстоящую зиму.

«Мы будем снабжать генераторами школы, дома престарелых, общественные центры. Генераторы действительно важнее всего, потому что, когда нет электричества, нет и воды. Поэтому в Одессе есть дома престарелых, в которых нет электричества и воды, и они не могут готовить еду», — сказала Яэль Экштейн, президент и главный исполнительный директор IFCJ, которая сообщила, что предоставила более 20 млн долларов финансирования украинских общин с начала боевых действий.

Ранее в этом месяце группа Экштейна объявила о переводе дополнительных 6,5 млн долларов организациям, которые работают на местах в Украине.

«Мы также работаем с нашими партнерами над бурением скважин для воды, установкой генераторов, предоставлением одеял и аварийного армейского снаряжения для подготовки к зиме. По мере изменения потребностей мы будем готовы оказать дополнительную помощь», — сказала она.

Экстайн отметила, что репатриация в Израиль замедлилась — с сотен человек каждую неделю до довоенного уровня в несколько десятков, — но она сказала, что ее группа готова быстро увеличить иммиграционные рейсы, если это потребуется.

Глобальный экономический спад также вызвал опасения по поводу способности IFCJ собирать деньги, поскольку ее спонсоры, возможно, не смогут делать пожертвования на том же уровне, что и в прошлом.

«Я верю, что наши доноры сделают все необходимое. Наши доноры снова и снова приходят, чтобы удовлетворить потребности переживших Холокост и еврейского народа, находящегося под угрозой. Но разве это то, о чем я беспокоюсь? Да, я волнуюсь. Я постоянно смотрю на цифры и отслеживаю последние тенденции. Я уверена, что инфляция повлияет на наших доноров, но не обязательно на их пожертвования. Я верю, что наши доноры сделают все возможное, чтобы помочь этим евреям в Украине», — сказал Экштейн.

По мнению раввина Ирины Грицевской, помощь, которую ее учреждение — Midreshet Schecter- оказывает Украине, сосредоточена на укреплении небольших, но оживленных общин масорти в стране, хотя Midreshet Schecter также участвовал в первоначальных усилиях по эвакуации людей из Украины.

На фоне продолжающихся отключений электроэнергии и других проблем с инфраструктурой в Украине Грицевская сказала, что ее организация работает над тем, чтобы общественные центры Масорти были «местом, где все работает, где есть стабильное электричество и доступ в Интернет, где люди могут безопасно собираться».

«У них есть генератор и какое-то подключение к интернету. Мы хотим, чтобы наши сообщества были открыты как можно дольше, чтобы люди могли просто приходить и встречаться друг с другом в спокойном месте», — сказала она.