На прошлой неделе в канадском законодательном органе стоя аплодировали ветерану Ваффен-СС "Галичина".

Несколько еврейских правозащитных организаций осуждают членов парламента Канады за то, что они аплодировали стоя человеку, сражавшемуся на стороне нацистского подразделения во время Второй мировой войны.

Об этом информирует Israel National News.

Инцидент произошел во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Оттаву в минувшую пятницу.

В ходе визита депутаты приветствовали 98-летнего Ярослава Гунько в Палате общин. Гунько пригласил спикер Энтони Рота, который представил его как «героя войны, сражавшегося за Первую украинскую дивизию».

CP отметила, что эта дивизия также была известна как дивизия Ваффен-СС «Галичина» — добровольческое подразделение, находившееся под командованием нацистов.

В заявлении, сделанном в воскресенье, Центр друзей Симона Визенталя (FSWC) заявил, что глубоко обеспокоен приглашением Гунько в канадский парламент, добавив, что он «еще больше возмущен тем, что парламентарии в Палате общин аплодировали стоя бывшему солдату".

«Тот факт, что ветеран, служивший в нацистской военной части, был приглашен в парламент и ему аплодировали стоя, шокирует. В период роста антисемитизма и искажений Холокоста невероятно тревожно видеть, как парламент Канады поднимается, чтобы аплодировать человеку, который был членом подразделения Ваффен-СС, нацистского военного подразделения, ответственного за убийства евреев и других людей, и которое было объявлено преступной организацией во время Нюрнбергского процесса», — заявили в FSWC.

Там также считают, что теперь каждому пережившему Холокост и ветерану Второй мировой войны, сражавшемуся с нацистами, "необходимо принести извинения, и необходимо дать объяснение тому, как этот человек вошел в священные залы канадского парламента и получил признание от спикера палаты представителей".

Ранее Курсор сообщал, что в Киеве передумали называть улицу именем пособника нацистов после обращения посла Израиля.

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