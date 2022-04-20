Фонд наследия Стены Плача озвучил статистику посещения благословения коэнов в Песах

Фонд наследия Стены Плача сообщил результаты посещения благословения коэнов.

Об этом сообщил Телеграм-канал Люди в черном.

В первой церемонии благословении коэнов в понедельник, 18 апреля, приняло участие около 10 тысяч человек.

На второй церемонии в среду, 20 апреля, присутствовало более 20 тысяч участников.

Для сравнения приводим данные по статистике посещения до пандемии коронавируса, когда число участников доходило до 40-60 тысяч человек.

«Курсор» публиковал видео, в котором сотни людей прибыли на молитвенную церемонию у Стены Плача в Иерусалиме. Дороги вокруг Старого города закрыты, так как большое количество полицейских помогает обеспечить безопасность молитвенной церемонии после недавнего насилия в столице.

Также сообщалось, что немусульманам будет запрещено посещать Храмовую гору в конце Рамадана. Напряженность в отношениях между Израилем и палестинскими арабами резко возросла во время Рамадана, когда десятки тысяч верующих, в том числе многие из Иудеи и Самарии, посещают молитвы в мечети Аль-Акса.

Редакция «Курсора» передавала, что Беннет запретил Бен Гвиру участвовать в марше в Старом городе. Премьер-министр Израиля заявил, что не позволит мелким политикам «ставить под угрозу человеческие жизни». Это произошло на фоне запрета марша из-за «неподходящего маршрута».