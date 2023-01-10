Герцог встретился с «будущими лидерами еврейского народа»

В беседе были представлены инициативы по продвижению еврейских общин в диаспоре, укреплению связей с Государством Израиль и борьбе с антисемитизмом.

Президент страны Ицхак Герцог принял в резиденции в Иерусалиме участников лидерской программы организации «Путешествие», которую основало Еврейское агентство и правительство Израиля.

Об этом сообщает Israel Hayom.

Участники представили различные инициативы по продвижению еврейских общин в диаспоре, укреплению связей с Государством Израиль и борьбе с антисемитизмом. В рамках программы отобрали примерно 100 молодых еврейских мужчин и женщин в возрасте от 21 до 30 лет из 11 стран мира.

Ожидается, что они займут ключевые посты в еврейских общинах в странах их происхождения по окончании волонтерской деятельности. В ходе программы по лидерству участники приобретают практические инструменты из мира лидерства, используя метод, разработанный в Гарвардской школе бизнеса, который рассматривает лидерство как поведение, при котором каждый может действовать в любом месте и в любое время.

Эти молодые люди могут занять ключевые и руководящие должности в еврейских общинах следующих стран: США, Канады, Аргентины, Англии, России, Украины, Бельгии, Германии, Румынии, Южной Африки и Турции. Президента заинтересовали разнообразные истории молодых лидеров, которых он назвал «будущими лидерами еврейского народа».

«Я умоляю вас быть более вовлеченными, более любопытными в великой истории о том, что значит быть евреем. Мы маленькая нация, 15 миллионов человек в море из 8 миллиардов человек в мире. У нас есть удивительная история, великая история и светлое будущее. Это опыт, который будет сопровождать вас в течение жизни. Я встречаюсь с людьми, которые имели такой же опыт 20, 30 или 40 лет назад и с тех пор изменили мир и позиционировали Израиль как первую страну», ‒ сказал Герцог.

«Курсор» сообщал, что Нетаниягу в беседе с президентом дал оценку призыву Фогеля арестовать Лапида и Ганца.