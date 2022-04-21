Глава ХАМАС: мы все еще в начале битвы

В среду израильская полиция запретила проводить марш через Дамасские ворота Старого города. Подобный запланированный марш в прошлом году стал одним из факторов, способствовавших развязыванию войны между Израилем и ХАМАС.

В то время как израильская полиция вступает в столкновения с палестинскими бунтовщиками у мечети Аль-Акса после напряженной ночи палестинских ракетных обстрелов из Газы и израильских ударов, глава террористической организации ХАМАС Исмаил Хания заявил, что «мы все еще находимся в начале битвы».

«Как мы победили так называемый «Марш флага», мы победим политику вторжения в Аль-Аксу», — говорит Хания.

Столкновения начались, когда еврейские посетители готовились посетить это место сегодня утром. Израильские власти запретили евреям посещать святое место с пятницы до конца священного месяца Рамадан, что является стандартной политикой в последние годы.

Курсор ранее писал, что Железный купол перехватил ракету, выпущенную из Газы. Израильская система ПВО успешно уничтожила ракету, которая была выпущена из сектора Газа. В последний раз ракеты из прибрежного анклава в сторону Израиля, были выпущены 1 января 2022 года.

Также сообщалось, что в Кисуфиме сработала ракетная сирена. В приграничных к сектору Газу районах сработала ракетная сирена, за которой последовали звуки взрывов. Очевидцы, однако, сообщают, что системы ПВО уничтожили ракету.

Кроме того, ЦАХАЛ заявил, что нанес удар по оружейному складу ХАМАС в Газе. Атака произошла на фоне эскалации израильско-палестинской напряженности, после столкновений и насилия в Старом городе Иерусалима, серии смертоносных палестинских террористических атак и активизации действий ЦАХАЛа против террористических групп в Иудее и Самарии.