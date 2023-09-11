Глава МИД Великобритании посетил Яд Вашем и сделал важное заявление о поддержке Израиля

По его словам, мы не должны забывать ужасы одного из самых мрачных моментов в истории.

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли посетил Яд Вашем сегодня, 11 сентября.

"Мы не должны забывать ужасы одного из самых мрачных моментов в истории. Британия всегда будет поддерживать Израиль в борьбе с антисемитизмом", – написал он в Twitter.

Кроме этого, сегодня он провел встречу в здании МИД в Иерусалиме со своим израильским коллегой Эли Коэном. По словам последнего, сейчас отношения между Израилем и Великобританией находятся на своем пике.

Дипломат отметил, что обе страны сходятся во взглядах по многим вопросам и вместе занимаются продвижением совместных экономических и технологических проектов. В частности, он заявил, что спустя 3 года после подписания Авраамских соглашений Израиль вместе со своими партнерами во всем мире занимаются расширением круга мира и нормализации.

В своем Twitter-аккаунте Коэн написал, что Великобритания – один из самых близких друзей Израиля в мире и наш крупнейший торговый партнер в Европе. Он обсудил с Клеверли совместное продвижение экономических и технологических проектов.

Коэн также призвал своего коллегу принять меры по содействию соглашению о свободной торговле между странами. Израильский дипломат пригласил на встречу раввина Лео Ди, который обсудил с британским министром важность борьбы с палестинским терроризмом.

"Я поблагодарил министра иностранных дел Великобритании за приверженность Великобритании остановить иранскую ядерную программу, а также за приверженность расширению круга мира и Авраамских соглашений", – добавил Коэн.

Также "Курсор" сообщал, что архиепископ Кентерберийский ответил, считает ли он Израиль государством апартеида.