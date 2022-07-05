Глава министерства энергетики пригрозила достойным ответом Хизбалле за атаку на Кариш

Министр энергетики Израиля Карин Эльхарар посетила газовую платформу «Кариш» и пригрозила ливанской террористической организации «Хизбалла» достойным ответом на любую попытку повредить установку.

Об этом сообщает издание Mignews.

Министр совершила визит на «Кариш» спустя несколько дней после того, как «Хизбалла» запустила в сторону газовой платформы три разведывательных беспилотника. Они были сбыты ВВС и ВМФ Израиля.

В пресс-службе ЦАХАЛа сообщили, что вражеские беспилотники не несли на себе взрывчатки и не представляли угрозы для газовой платформы. По оценке военных, действия террористической организации имели целью сорвать переговоры о разграничении экономических вод между Израилем и Ливаном.

Как отметила Карин Эльхарар, буровая установка «Кариш» является важным экономическим и стратегическим активом Израиля и на любую попытку ее повредить будет дан достойный ответ с помощью доступных инструментов.

«Курсор» писал ранее, что шейх Наим Кассем, заместитель лидера Хизбалла, предостерегает Израиль от бурения на морском месторождении природного газа, на которое претендует Ливан, заявляя, что террористическая группа готова действовать — «включая силу» — против израильских операций на месторождении Кариш.